Мошеннический кол-центр на 1,5 тысячи сим-карт накрыли в Сибири

Сотрудники полиции пресекли работу мошеннических кол-центров в Новосибирске и Иркутске, принадлежащих одним и тем же злоумышленникам. Об этом сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным следствия, четверо молодых людей открыли кол-центры по указанию анонимных кураторов из-за границы. Благодаря этому иностранные мошенники могли обзванивать россиян и похищать у них деньги.

В общей сложности полицейские изъяли более 1,5 тысячи сим-карт, три сим-бокса, ноутбуки, телефоны, банковские карты и другое оборудование. Возбуждено уголовное дело о незаконном использовании абонентских терминалов.

Ранее сотрудники полиции и ФСБ задержали в Москве двоих молодых людей, которые обеспечивали работу другого мошеннического кол-центра.