Юрист Никоненкова: самозапрет на кредиты не всегда может защитить от мошенников

Самозапрет на получение кредита не всегда может защитить от мошенников. Об этом рассказала юрист Елена Никоненкова в беседе с aif.ru .

Злоумышленники могут обойти самозапрет, получив доступ к «Госуслугам». Они способны снять ограничение на кредит от имени жертвы, или же человек под их влиянием сам отключит запрет, написал сайт телеканала «Звезда».

Специалист отметила, что смысл самозапрета — защита от мошенничества с подделкой документов и неправомерных действий сотрудников финансовых организаций.

Закон о праве заемщика устанавливать самозапрет на кредит вступил в силу с 1 марта 2025 года. Ограничение можно поставить на портале «Госуслуги».