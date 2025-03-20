Юрист Никоненкова: самозапрет на кредиты не всегда может защитить от мошенников

Самозапрет на получение кредита не всегда может защитить от мошенников. Об этом рассказала юрист Елена Никоненкова в беседе с aif.ru.
Злоумышленники могут обойти самозапрет, получив доступ к «Госуслугам». Они способны снять ограничение на кредит от имени жертвы, или же человек под их влиянием сам отключит запрет, написал сайт телеканала «Звезда».
Специалист отметила, что смысл самозапрета — защита от мошенничества с подделкой документов и неправомерных действий сотрудников финансовых организаций.
Закон о праве заемщика устанавливать самозапрет на кредит вступил в силу с 1 марта 2025 года. Ограничение можно поставить на портале «Госуслуги».
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