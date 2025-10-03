Мошенникам-курьерам, которые обманули пенсионерку, вынесли наказание в Петербурге

В Петроградском районном суде подвели итоги дела о мошенничестве, жертвой которого стала пожилая петербурженка. Обвинительный приговор вынесли двум мужчинам, которые выступали в роли курьеров и забирали деньги у обманутых пенсионеров, написал «Петербург2» .

Преступники действовали по отработанной схеме: организаторы находили в сети данные пожилых людей и убеждали их передать крупные суммы денег. Осенью 2024 года они вышли на одну из пенсионерок и убедили ее отдать более 3 миллионов рублей. Один из осужденных забрал 565 тысяч рублей, а его подельник — еще 690 тысяч. Общий ущерб превысил 3 миллиона рублей.

Один из фигурантов также был причастен к другим аналогичным преступлениям и похитил у других потерпевших более 4,8 миллиона рублей.

В ходе судебного разбирательства один из подсудимых принес извинения потерпевшим и утверждал, что не знал о криминальном характере своих задач. Второй полностью признал свою вину. Суд вынес решение: первый получил один год и девять месяцев лишения свободы, второй — условный срок в полтора года.