Мошенник назвал себя начальником и выманил у москвича более 41 миллиона рублей

Мошенник представился экс-начальником и выманил у москвича более 41 миллиона рублей. Об этом сообщила столичная прокуратура в МАХ .

«Сообщение в мессенджере от бывшего работодателя о проводимой проверке в связи с утечкой персональных данных не вызвало подозрений у 65-летнего жителя столицы, а скорее наоборот стало отправной точкой для мошеннических действий. <…> Мужчина лишился более 41 миллиона рублей», — сообщили в официальном канале.

После сообщения мужчина общался с якобы сотрудниками правоохранительных органов. Лжесиловики запугали москвича уголовной ответственностью и предложили ему перевести все сбережения в некий «резервный фонд».

Меньше чем за неделю мужчина снял почти 38 миллионов рублей, а также обменял иностранную валюту на три миллиона рублей. Также аферисты пытались заставить москвича взять деньги под залог квартиры, однако эту аферу мошенникам провести не удалось.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники начали действовать под видом военных, якобы собирающих пожертвования для ветеранов к 23 Февраля. Злоумышленники используют для обмана сгенерированные нейросетью обращения.