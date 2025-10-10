Мошенничество с набором на СВО пресекли в Санкт-Петербурге

Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге местного жителя и трех приезжих из Псковской области за мошенничество против участников СВО. Об этом рассказала в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным следствия, мужчины, благодаря связям в военкоматах Псковской области, собирали информацию о тех, кому отказали в поступлении на службу по контракту, и предлагали помощь. Новобранцев привозили в Петербург, где — тоже благодаря связям — оформляли по фиктивным документам.

Когда потерпевшие получали выплаты за службу, мошенники просили их отдать банковские карты, якобы чтобы вернуть после вычета комиссионных за посредничество. На самом же деле все средства с карт злоумышленники списывали себе.

Всего из-за такой схемы могли пострадать более 40 человек, некоторых из них уже нет в живых. Сумма ущерба, по предварительным данным, превышает 80 миллионов рублей.

Ранее в аэропорту Шереметьево арестовали вымогателей, просивших деньги у бойцов СВО якобы на билет домой и потом не возвращавших долги.