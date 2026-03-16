Двух молодых людей задержали в Москве за обслуживание мошеннического кол-центра

На северо-востоке Москвы правоохранители задержали двух 19-летних юношей, которые обеспечивали работу мошеннического колл-центра. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции в МАХ .

«Полицейские столицы накрыли „кол-центр“ для мошенников: двое 19-летних парней обслуживали сим-боксы», — заявили в ведомстве.

Задержанные — уроженцы Саратовской области. Они выполняли функции техников: обслуживали GSM-оборудование и регулярно заменяли сим-карты, обеспечивая мошенникам непрерывную связь с потенциальными жертвами. Всем этим занимались в съемных квартирах.

Во время обыска на Березовой аллее полицейские изъяли три GSM-шлюза, три сим-бокса и свыше тысячи сим-карт, которые активно применяли на протяжении последних трех дней.

По данным МВД, доставщики привозили им до 200 новых сим-карт каждый день. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции». Молодых людей арестовали.

Ранее в Арзамасе стражи порядка задержали жителя Нижегородской области по делу о мошенничестве с сим-боксами. Мужчина обеспечивал работу сим-боксов.