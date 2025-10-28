Мосгорсуд утвердил 9-летний срок экс-замглавы Минцифры Паршину

Московский городской суд утвердил обвинительный приговор бывшему заместителю министра цифрового развития Максиму Паршину и экс-гендиректору «БФТ-Холдинга» Александру Моносову. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Паршина признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), Моносова — в ее даче (ч. 5 ст. 291 УК РФ). По версии следствия, чиновник содействовал лоббированию интересов IT-компаний и незаконному выделению грантов на сумму 449 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

В июле 2023 года Паршина и Моносова задержали с поличным при передаче взятки. В ходе расследования арестовали наличные деньги и имущество, оформленное на родственников бывшего замминистра.

Суд приговорил Паршина к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 315 миллионов рублей. Его лишили права занимать государственные должности сроком на шесть лет, а также классного чина действительного государственного советника РФ 3 класса.

Моносова суд отправил в колонию строгого режима на восемь лет и шесть месяцев со штрафом 315 миллионов рублей.