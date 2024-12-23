Мосгорсуд смягчил приговор злоупотреблявшему полномочиями экс-главе «Автодора»

Мосгорсуд смягчил с 12 до девяти лет приговор экс-главе «Автодора» Сергею Кельбаху, которого признали виновным в масштабном злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Судебная коллегия постановила изменить приговор Тверского суда Москвы на срок девять лет с отбыванием в колонии общего режима. Решение уже вступило в законную силу.

Кельбах выступил в суде с последним словом и заявил, что он является законопослушным гражданином и не нарушал закон на должности председателя правления. Подсудимый рассказал, что изучил все должностные инструкции и использовал свои полномочия строго в соответствии с правилами.

«В приговоре указано, что якобы все решения, в том числе финансовые, принималась одним мной, это не соответствует действительности», — подчеркнул он.

Ранее суд признал Кельбаха виновным в совершении трех преступлений. Его приговорили к 12 годам тюрьмы и на три года запретили занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностями.