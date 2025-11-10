Мосгорсуд рассмотрит жалобу на посмертный приговор Хачатуряну

Одна из сестер Хачатурян прибыла в суд, где будет рассматриваться жалоба на посмертный приговор ее отцу. Также в здание суда зашли родственники, настаивающие на обжаловании приговора.

Заседание назначили на 14:30.

Убитого Михаила Хачатуряна посмертно признали виновным в насилии над дочерями. Родственники потребовали реабилитировать мужчину.

По версии обвинения, Хачатурян совершил два эпизода насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, умышленно причинил тяжкий вред здоровью нескольким лицам, а также изготовлял и распространял порнографические материалы. Трех сестер, зарезавших отца, задержали, а затем смягчили меру пресечения до запрета определенных действий.

Защита семьи покойного не согласилась с решением суда. Родственники считают, что вину Хачатуряна не смогли доказать, а у дочерей был мотив его оговаривать.