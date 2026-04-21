Мосгорсуд приговорил к пожизненному сроку убийцу криминального авторитета

Суд в Москве приговорил к пожизненному заключению члена организованной банды, который весной 2005 года в центре столицы застрелил троих людей. Среди убитых оказался криминальный авторитет Вахтанг Кардава (больше известный как Ваха Сухумский). Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Приговором суда Балахову М. Р. назначено наказание по совокупности преступлений в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части срока — в исправительной колонии особого режима», — заявили в пресс-службе.

Следователи установили, что 25 апреля 2005 года Балахов вместе с тремя сообщниками открыл огонь из пистолетов-пулеметов «Аграм-2000» и пистолета Макарова с глушителем в ресторане «Желтая субмарина», который находился в центре города. В итоге скончались два криминальных авторитета и их охранник, также пострадали еще двое сотрудников охраны.

