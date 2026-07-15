Мосгорсуд отклонил жалобу обвиняемого в убийстве миллиардера Трабера на арест

Московский городской суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу бизнесмена Ильи Трабера, обвиняемого в убийстве депутата в Санкт-Петербурге в 2020 году. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Слушания провели в закрытом формате по требованию адвокатов, желавших сохранить конфиденциальность приобщенных медицинских материалов.

«Оставить постановление Басманного районного суда без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — заявил судья.

В итоге миллиардера оставили в СИЗО до 17 августа.

Трабера задержали в Ленинградской области в середине июня и отправили в Москву. Басманный суд столицы заключил его под стражу по обвинению в убийстве, а также в незаконной покупке, хранении и ношении оружия.

Ранее стало известно, что в деле Трабера могут появиться новые эпизоды. Следствие проверит его на причастность к экономическим преступлениям.