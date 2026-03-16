«Мороз» и «снег». Аферисты обобрали москвича, поверившего во взлом «Госуслуг»

Столичные полицейские задержали курьера телефонных аферистов, забравшего более 1,8 миллиона рублей у 22-летнего москвича. Задержанный обменялся с пострадавшим кодовыми словами, передал ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД по району Покровское-Стрешнево задержали 23-летнего жителя Московской области», — уточнили в ведомстве.

В полиции пояснили, что неизвестные связались с москвичом и сообщили, что его личный кабинет на «Госуслугах» взломан. Они убедили его снять сбережения, а затем передать их якобы инкассатору, чтобы сохранить.

Аферисты использовали для передачи денег кодовые слова. Потерпевший должен был сказать «мороз», а курьеру следовало ответить «снег».

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемого отправили под домашний арест.

