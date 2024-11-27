Момент стрельбы рядом с «Кофеманией» в центре Москвы попал на видео

Прокуратура опубликовала видео со стрельбой в Москве на Большой Никитской улице

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в центре российской столицы. Этот момент попал на видео, силовые структуры взяли происшествие на контроль, сообщила пресс-служба московской прокуратуры в своем официальном Telegram-канале .

Стрельба началась рядом с «Кофеманией» на Большой Никитской улице. Предварительно, конфликт произошел между посетителями кофейни.

К настоящему моменту известно об одном пострадавшем. Участники происшествия успели скрыться до приезда полиции. Прибывшие по вызову правоохранители обнаружили на месте несколько оружейных гильз.

В ведомстве подчеркнули, что стрельба велась, предположительно, из травматического оружия. Ход процессуальной проверки контролирует прокуратура Центрального административного округа (ЦАО).

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