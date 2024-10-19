Молодой человек выстрелил в девочку-подростка в Дмитровском округе

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе по подростку в Подмосковье

В Подмосковье правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе по девочке-подростку в Дмитровском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.

Информация о конфликте на Дорожной улице в поселке совхоза Останкино поступила в УМВД 18 октября. Ссора произошла между 18-летним молодым человеком и 16-летней девочкой. Во время потасовки юноша выстрелил в подростка.

«Пострадавшая с телесными повреждениями обратилась в медицинское учреждение. Она опрошена в присутствии законного представителя», — сообщили в полиции.

Правоохранители доставили молодого человека в территориальный отдел и изъяли у него пневматический пистолет.

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