Жителя Челябинской области отправили в колонию за убийство знакомого из-за долга в 30 тысяч рублей

Суд огласил приговор фигуранту дела об убийстве знакомого из-за долга в размере 30 тысяч рублей. Мужчину отправили в колонию на девять лет и восемь месяцев, передает URA.RU со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.
Сообщается, что в октябре 2023 года пьяный житель города Сим вспомнил, что знакомый не вернул ему долг, и стал выяснять с ним отношения. В ходе конфликта злоумышленник схватил охотничье ружье и не менее семи раз выстрелил в оппонента. Ранения оказались смертельными.
Осужденного также обязали возместить моральный и материальный ущерб на сумму более 1 миллиона рублей. Он признал свою вину лишь частично.
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