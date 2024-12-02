Молодого парня с наркотиками задержали в Москве

Сотрудники Росгвардии задержали молодого человека с наркотиками в Москве

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали в центре столицы парня, подозреваемого в незаконном хранении наркотических веществ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ЧП произошло в 7-м Ростовском переулке. Патрулирующие территорию правоохранители обратили внимание на 20-летнего парня, который что-то искал у корней дерева.

Росгвардейцы решили проверить молодого человека для установления личности и установили, что у него при себе была партия мариуханны. Нарушителя задержали, им занимаются следователи.

В конце ноября стало известно, что несовершеннолетняя закладчица в Москве откупилась от полицейских сексом. Остановивший ее постовой предложил интим в обмен на отказ от оформления протокола, она согласилась.

В результате служебной проверки сотрудника ППС начальник ОМВД Коптево и его заместитель — командир роты лишились работы.