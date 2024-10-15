Молдавского бизнесмена обвинили в выводе десятков миллионов рублей из России

МВД: бизнесмена из Молдавии Платона обвинили в выводе 48 млрд рублей из РФ

Молдавского предпринимателя Вячеслава Платона обвинили в выводе более 48 миллиардов рублей из России. Об этом сообщили в пресс-центре МВД.

«Ранее он был заочно признан виновным в создании и руководстве международным преступным сообществом, а также в выводе из Российской Федерации более 126 миллиардов рублей», — добавили правоохранители.

По их словам, бизнесмен выводил средства через принадлежавший ему Молдиндконбанк путем незаконных валютных операций. Все преступления совершались по одной схеме, которую обвиняемый контролировал с сообщниками Ренато Усатым, Александром Коркиным и Владимиром Плахотнюком. Уголовное дело фигуранта направили в Преображенский районный суд Москвы.

Ранее дело по факту вывода средств из России за границу возбудили против блогера Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина. Сумма ущерба может достигать миллиона долларов, сообщили в правоохранительных органах.