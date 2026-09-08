Молдаванину предъявили обвинение в покушении на военного в Саратове

Следователи Саратовской области предъявили обвинение гражданину Молдавии Николае Кочу. Его подозревают в покушении на жизнь российского военнослужащего, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям о террористическом акте, покушении на убийство военнослужащего и незаконном хранении оружия.

«Следователем в суд направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, которое будет рассмотрено в ближайшее время», — добавили в СК.

По версии следствия, в прошлый четверг, 3 сентября, Кочу не менее шести раз выстрелил в военного. Пострадавшего удалось спасти — его экстренно доставили в больницу.

В ведомстве добавили, что подозреваемый готовился к совершению преступления с весны текущего года. Украинские кураторы пообещали ему 70 тысяч долларов за убийство и снабжали мужчину сведениями о жертве.