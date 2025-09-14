Многоженца Сухова признали подозреваемым по делу о развратных действиях

Скандальному многоженцу Ивану Сухову присвоили статус по уголовному делу о развратных действиях. Об этом РИА «Новости» сообщил его адвокат Александр Почуев.

«Сухову присвоили статус подозреваемого», — сказал он.

В Telegram-канале Почуев добавил, что Сухова уже допросили в Следственном комитете по уголовному делу.

«Он дал развернутые показания, подтверждающие невиновность и оговор дочерью под воздействием представителей ток-шоу. Я делаю выбор в пользу очной ставки дочери с отцом», — отметил правозащитник.

Почуев продолжил, что заявил в СК о проведении экспертизы следов волос и образцов крови дочери Сухова на предмет обвинения в употреблении психоактивных и наркотических веществ, а также о принятии мер для обеспечения тайны личной жизни семьи моего доверителя.

«Теперь конфликт сместился в рамки уголовно-процессуального кодекса с экрана ток-шоу. Следком установит объективную истину вместо публичного линчевания», — заключил адвокат.

В беседе с 360.ru Сухов признавался, что удивлен информацией об уголовном деле против него.