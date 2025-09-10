«Я удивлен». Многоженец Сухов отреагировал на слухи об уголовном деле против него

Многоженец Сухов: ничего не знаю об уголовном деле против меня

Скандально известный многоженец Иван Сухов признался, что не в курсе о заведенном против него деле за якобы домогательства к дочери. Об этом он заявил 360.ru.

«Я удивлен этой информацией. У нас все хорошо, все прекрасно. Может быть, это фейк или правда, но мне еще никто не звонил. Не в курсе, ничего не знаю», — сказал Сухов.

По данным Telegram-канала Mash, против Сухова возбудили дело после того, как его дочь сообщила о домогательствах со стороны отца.

Анна заявляла, что отец пытался растлить ее в 14 лет. Силовики допросили окружение семьи Сухова и провели все экспертизы.

В пресс-службе СК по Владимирской области подтвердили начало уголовного производства, не указывая имени подозреваемого.

«В Александрове возбуждено уголовное дело по доводам, озвученным в эфире федерального телеканала, о совершении мужчиной преступления против половой неприкосновенности дочери», — указали в ведомстве.

В ходе расследования сотрудники СК допросят членов семьи и других лиц, проведут необходимые экспертизы и исследуют условия проживания и воспитания несовершеннолетней.

В декабре 2024 года стало известно, что Сухов живет в квартире на 70 квадратных метров вместе с тремя женами и 14 детьми. Мужчина признавался, что планирует завести как минимум 50 детей, иначе считает, что в жизни ничего не добился. В январе многоженец объявил, что на свет появился его 30-й ребенок.