«Я удивлен». Многоженец Сухов отреагировал на слухи об уголовном деле против него
Многоженец Сухов: ничего не знаю об уголовном деле против меня
Скандально известный многоженец Иван Сухов признался, что не в курсе о заведенном против него деле за якобы домогательства к дочери. Об этом он заявил 360.ru.
«Я удивлен этой информацией. У нас все хорошо, все прекрасно. Может быть, это фейк или правда, но мне еще никто не звонил. Не в курсе, ничего не знаю», — сказал Сухов.
По данным Telegram-канала Mash, против Сухова возбудили дело после того, как его дочь сообщила о домогательствах со стороны отца.
Анна заявляла, что отец пытался растлить ее в 14 лет. Силовики допросили окружение семьи Сухова и провели все экспертизы.
В пресс-службе СК по Владимирской области подтвердили начало уголовного производства, не указывая имени подозреваемого.
«В Александрове возбуждено уголовное дело по доводам, озвученным в эфире федерального телеканала, о совершении мужчиной преступления против половой неприкосновенности дочери», — указали в ведомстве.
В ходе расследования сотрудники СК допросят членов семьи и других лиц, проведут необходимые экспертизы и исследуют условия проживания и воспитания несовершеннолетней.
В декабре 2024 года стало известно, что Сухов живет в квартире на 70 квадратных метров вместе с тремя женами и 14 детьми. Мужчина признавался, что планирует завести как минимум 50 детей, иначе считает, что в жизни ничего не добился. В январе многоженец объявил, что на свет появился его 30-й ребенок.