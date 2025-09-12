Многоженец Сухов собирал компромат на дочь, обвинившую его в домогательствах

Многоженец Иван Сухов, которого дочь Анна обвинила в сексуальных домогательствах, собирал на нее компромат. Об этом заявила адвокат Юлия Вербицкая в беседе с РЕН ТВ .

Она отметила, что, несмотря на громкие заявления Сухова и его защитников о «доказательствах невиновности», ситуация показывает — Анна не врет.

«А вот сам „отец года“ готовил и собирал на свою же дочь некий компромат», — сказала юрист.

Теперь защита намерена ходатайствовать о проведении психолого-психиатрической экспертизы не только в отношении девушки, но и самого Ивана Сухова.

Адвокат предположила, что стремление многоженца публично одобрять сожительство с несколькими женщинами может указывать на наличие у него психических расстройств.

Ранее 19-летняя дочь Сухова публично обвинила отца в сексуальных домогательствах во время шоу на ТВ. По словам девушки, когда ей было 14, мать отправила ее на воспитание к отцу, а он совершил в отношении подростка действия сексуального характера. Через год ситуация повторилась.