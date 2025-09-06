Многодетную семью в Северной Осетии принудили переоформить жилье под угрозой расправы

СК: в Северной Осетии многодетную семью под угрозой принудили переоформить жилье

В Республике Северная Осетия-Алания многодетную семью принудили под угрозой расправы переоформить единственное жилье на посторонних лиц. Об этом сообщил Следственный комитет России в своем Telegram-канале .

По данным ведомства, в Моздокском районе Республики ранее судимый местный житель организовал похищение главы семьи и его супруги. Члены группировки заставили потерпевших признать несуществующий долг и совершить сделку.

Председатель Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело по данному факту.

По данным пресс-службы, это уже не первое подобное преступление в регионе. Ведомство организовало процессуальную проверку всех обстоятельств инцидента.

Ранее правоохранители задержали лидера «Русской общины» в Обнинске Руслана Денисова. Его заподозрили в вымогательстве в особо крупном размере.