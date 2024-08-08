В деле о торговле детьми в Москве появилась еще одна фигурантка

ГСУ СК: к делу о торговле детьми в Москве привлекли еще одну фигурантку

Фото: РИА «Новости»

Новую фигурантку привлекли к делу о торговле детьми в Москве. Об этом сообщил пресс-служба столичного СК в Telegram-канале.

«Благодаря совместной работе следователей <…> установлена еще одна женщина, совершившая сделку в отношении новорожденного в 2020 году. Ей предъявлено обвинение», — написали представители ведомства.

По данным следствия, фигурантки находили беременных женщин, которые не хотели воспитывать будущего ребенка, и занимались организацией их родов. Когда дети появлялись на свет, подозреваемые забирали младенцев и с помощью подложных документов регистрировали их как своих родных.

До этого суд арестовал еще одну женщину  — Марьят Желихажеву. Ее дело объединили в одно производство с делом ранее арестованной матери 15-ти детей Юлией Логиновой, которую обвинили в торговле несовершеннолетними. По данным следователей, Логинова в 2020 году продала собственного ребенка.

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