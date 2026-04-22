«Мне было скучно». Пенсионерка из США сожгла мужа и получила пожизненный срок

В США пенсионерка сожгла мужа и получила за это пожизненный срок

В США суд вынес приговор 66-летней жительнице Пенсильвании Эвелин Зигерелли-Хендерсон по делу об убийстве ее 84-летнего мужа Кармена Хендерсона. Присяжные назначили женщине пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение, сообщило издание Express .

Расправа произошла в июне 2022 года. Прибывшая на место полиция нашла на крыльце дома обгоревшее обнаженное тело пенсионера. Позже выяснилось, что в ночь убийства между супругами произошел конфликт из-за крупных долгов, которые нечем было заплатить.

Когда словесные аргументы закончились, Эвелин плеснула горючую жидкость на спинку кресла, где курил ее раздетый муж. Когда тело мужчины охватил огонь, он стал кричать и звать на помощь, но супруга и глазом не моргнула. Она вызвала полицию и экстренные службы лишь спустя несколько часов.

Осужденная призналась, что утомилась ухаживать за больным мужем и решила поджечь его от скуки.

