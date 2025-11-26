Мизулина забила тревогу из-за опасных товаров на маркетплейсах

На маркетплейсах встречаются запрещенные в России товары: прекурсоры наркотических средств, а также взрывоопасные и ядовитые вещества. Об этом РИА «Новости» заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Она подчеркнула, что уже направила письма в ФСБ, МВД и Ростехнадзор. По ее словам, на онлайн-площадках торгуют запрещенными веществами в жидкой и твердой форме, причем некоторые продаются даже в канистрах объемом 20 литров.

Среди обнаруженных объявлений были позиции с соляной и серной кислотой, бензолом, красным фосфором, толуолом, сернокислым свинцом, дихлорэтаном, азотной кислотой. Мизулина напомнила, что за реализацию подобных товаров предусмотрена уголовная ответственность.

