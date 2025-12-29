«Мисс Россию» похитили и пытались изнасиловать на Бали

«Мисс Россия 2022» Линникова рассказала, что ее пытались изнасиловать на Бали

«Мисс Россия 2022» Анна Линникова заявила, что ее пытались изнасиловать на острове Бали. Модель сообщила в своем Instagram*, что незнакомый мужчина силой удерживал ее на своей вилле, отобрал телефон и пытался ее изнасиловать.

«Он держал меня у себя на вилле, отобрал телефон и пытался меня ****», — сообщила Анна.

Для подачи заявления в полицию в районе Северная Кута девушке потребовался целый день: для начала ей пришлось найти переводчика. Теперь она надеется, что нападавшего либо депортируют из Индонезии, либо приговорят к тюремному сроку.

Она добавила, что, несмотря на то что «ничего не случилось» в физическом смысле, инцидент оказал на нее сильнейшее психологическое воздействие.

Это не первое нападение на Анну Линникову за последнее время. В декабре прошлого года на нее напал таксист в Санкт-Петербурге, который, по словам модели, начал распускать руки и схватил ее.

* Принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена.