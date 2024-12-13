Заместителя председателя правительства и министра цифрового развития и связи Омской области Дениса Цуканова отправили под домашний арест. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Цуканов стал вторым фигурантом по делу о присвоении бюджетных средств ДНР. Ему предъявили обвинения по части четвертой статьи 160 Уголовного кодекса («Присвоение или растрата») и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.
Первого обвиняемого по этому делу — экс-руководителя аппарата правительства ДНР Дениса Петкуна — также отправили под домашний арест на тот же срок.
Ранее бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова отправили в СИЗО по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, во время руководства регионом Любимов получил взятку в обмен на покровительство.
Министра цифрового развития Омской области арестовали за растрату
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