Министра цифрового развития Омской области арестовали за растрату

Заместителя председателя правительства и министра цифрового развития и связи Омской области Дениса Цуканова отправили под домашний арест. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Цуканов стал вторым фигурантом по делу о присвоении бюджетных средств ДНР. Ему предъявили обвинения по части четвертой статьи 160 Уголовного кодекса («Присвоение или растрата») и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

Первого обвиняемого по этому делу — экс-руководителя аппарата правительства ДНР Дениса Петкуна — также отправили под домашний арест на тот же срок.

Ранее бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова отправили в СИЗО по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, во время руководства регионом Любимов получил взятку в обмен на покровительство.