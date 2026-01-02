Милонов накрыл бордель в Петербурге

Shot: Милонов с активистами нагрянул в бордель с транссексуалами в Петербурге

Депутат Госдумы Виталий Милонов во время новогоднего рейда с активистами нагрянул в бордель с транссексуалами* на улице Восстания в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Парламентарий рассказал, что жители района уже давно жаловались на притон с трансвеститами*, которые затерроризировали весь дом.

«Вот ты думаешь что? У тебя жизнь малина будет? <…> Откуда у тебя доллары? Ты что, с иностранцами что ли, шпили-вили? Вон наколок понаделал», — отчитал Милонов одного из работников борделя.

После этого депутат с активистами дождались правоохранителей, которые и задержали нарушителя.

В ноябре 2025 года Милонов накрыл с активистами «Молодой гвардии» бордель в жилом доме, где приезжие из Узбекистана выдавали себя за женщин и оказывали интимные услуги.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.