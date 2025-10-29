Миллиардеру Сулейманову стало плохо в СИЗО

У бизнесмена Ибрагима Сулейманова, арестованного по делу об организации убийств, возникли серьезные проблемы со здоровьем во время содержания под стражей. Как сообщил Telegram-канал Baza , у него выявлены осложнения, связанные с болезнью сердца, а также обострение почечной недостаточности.

По информации канала, после ареста Сулейманов сначала находился в СИЗО в Капотне, однако позже его перевели в «Матросскую Тишину», поскольку возникли трудности с выдачей назначенных жизненно важных препаратов. Адвокаты считают принятые меры недостаточными и предполагают, что их подзащитного могут перевести под домашний арест по состоянию здоровья.

Басманный суд Москвы арестовал Сулейманова 3 октября. Бизнесмен вину не признает, защита обжалует меру пресечения. По данным СМИ, его обвиняют в причастности к убийству главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротствам Георгия Таля в 2004 году, а также к организаторской роли в деле об убийстве профсоюзного лидера «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова в 1999-м.

Один из фигурантов дела — Абакар Дарбишев — умер от сердечного приступа после задержания. Другого обвиняемого, Мухаммеда Дарбишева, арестовали по делу о покушении на убийство. Сулейманов связан с крупными проектами в IT-сфере, включая сервисы для авиации. По данным открытых источников, он был бенефициаром «Сирена-тревел».