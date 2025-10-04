Миллиардера Сулейманова могут приговорить к пожизненному сроку

Обвиненному в двух убийствах и покушении миллиардеру Ибрагиму Сулейманову грозит пожизненное наказание. Об этом РИА «Новости» заявил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он отметил, что предпринимателю вменяют статьи об убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, а также о покушении на убийство. По его словам, если вину Сулейманова докажут, суд учтет и отягчающие обстоятельства, в том числе мотивы и роль каждого участника преступной группы.

«Учитывая тяжесть инкриминируемых деяний, единственным смягчающим обстоятельством может стать активное способствие следствию, на что в подобных делах рассчитывать не приходится», — добавил юрист.

По его мнению, бизнесмену грозит реальное и строгое наказание.

Ранее Сулейманова обвинили в убийстве экс-главы Федеральной службы финансового оздоровления Георгия Таля в 2004 году. Также его подозревают в причастности к гибели председателя профсоюзного комитета авиакомпании «Внуковские авиалинии» Геннадия Борисова, которого зарезали в 1999 году.