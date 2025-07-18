Миллиардера Мацоцкого заподозрили в крупной взятке

IT-миллиардера Мацоцкого арестовали по подозрению в крупной взятке

Правоохранительные органы задержали миллиардера Сергея Мацоцкого. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По информации источника, предпринимателя заподозрили в даче взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет колонии. Арест бизнесмена подтвердила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Мацоцкий — основатель IT-компаний IBS и «ГС-Инвест», которые специализируются на системной интеграции и разработке программного обеспечения.

Также он занимал должность в совете директоров телекоммуникационной компании «Вымпелком», находится на 18-й строчке в списке российских IT-миллиардеров.

Оперативники ФСБ ранее задержали президента «Южуралзолота» Константина Струкова, попытавшегося покинуть Россию на личном бизнес-джете Bombardier, несмотря на судебный запрет. Росавиация запретила взлет готового подняться в воздух самолета.