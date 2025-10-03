Житель Петербурга признался в убийстве отца, совершенном почти 25 лет назад

Следователи раскрыли убийство, совершенное почти четверть века назад в Центральном районе Санкт-Петербурга. Признательные показания дал 47-летний сын погибшего. Об этом сайту Neva.Today сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК России.

По информации правоохранителей, 21 февраля 2001 года произошел конфликт между отцом и сыном. В этот день соседи слышали из квартиры звуки ударов. После случившегося пострадавшего доставили в больницу, где через несколько дней он скончался.

Правоохранителям удалось установить, что 47-летний мужчина несколько раз ударил своего отца по голове и телу, после чего скрылся. Во время допроса он признался в содеянном.