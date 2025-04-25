Милиционер-оборотень собрал банду и убил 11 человек в Екатеринбурге

СК: экс-полицейского будут судить в Екатеринбурге по делу об 11 убийствах

В Екатеринбурге перед судом предстанет 63-летний бывший полицейский. Он руководил бандой, которая 25 лет назад жестоко расправилась с 11 жертвами, сообщила пресс-служба Управления СК России по Свердловской области.

По версии следствия, преступления совершались с 1999 по 2000 год. В этот период подозреваемый занимал пост начальника отделения по незаконному обороту наркотиков УВД Кировского района города. Он организовал преступную группу из коллег и знакомых.

Члены ОПГ убили и закопали в лесу двух мужчин, у которых пытались получить информацию о сбытчике запрещенных веществ. Позже они застрелили мужчину, его мать и сожительницу. Летом 2000-го преступники лишили жизни свидетеля и двух женщин.

Спустя несколько месяцев обвиняемые напали на мужчину и женщину на улице Пехотинцев. Они убили потерпевших и украли примерно 250 тысяч рублей, поделив их между собой. Всего на счету банды 11 жертв.

Ранее в Москве задержали банду за разбой и похищение людей. Подозреваемые похитили двух девушек и требовали за их освобождение 400 тысяч рублей.