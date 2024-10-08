Мужчины и подростки устроили массовую драку в Белгороде

Несколько дней назад в Белгороде произошел конфликт между подростками и взрослыми мужчинами, в результате которого потребовалось вмешательство полиции, а некоторые участники были госпитализированы. Об этом сообщил bel.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
Конфликт случился вечером 6 октября на улице Николая Чумичова, когда словесная перепалка между сторонами переросла в драку. На помощь пришли участковый и сотрудники Росгвардии, которые разняли участников.
После происшествия пострадавшие обратились в полицейский участок с заявлениями и получили медицинскую помощь. В настоящий момент правоохранительные органы занимаются выяснением всех обстоятельств инцидента.
Две выставки картин открылись в Доме культуры в Лобне
Экс-телеведущую Курбангалееву объявили в международный розыск за фейки о ВС РФ
Машины для перевозки лесопожарной техники закупили в Подмосковье
Хамская лексика вошла в привычку. Посольство ответило на оскорбление Харрис в адрес Путина
Детский сад построят в ЖК «Новая Рига» в Красногорске
Выдающихся педагогов наградили в Солнечногорске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте