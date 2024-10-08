Мужчины и подростки устроили массовую драку в Белгороде

Несколько дней назад в Белгороде произошел конфликт между подростками и взрослыми мужчинами, в результате которого потребовалось вмешательство полиции, а некоторые участники были госпитализированы. Об этом сообщил bel.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Конфликт случился вечером 6 октября на улице Николая Чумичова, когда словесная перепалка между сторонами переросла в драку. На помощь пришли участковый и сотрудники Росгвардии, которые разняли участников.

После происшествия пострадавшие обратились в полицейский участок с заявлениями и получили медицинскую помощь. В настоящий момент правоохранительные органы занимаются выяснением всех обстоятельств инцидента.