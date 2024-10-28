Мигрантов суммарно приговорили к 76 годам колонии за убийство подростка в Челябинске

Убившим подростка в Челябинске мигрантам дали от 4,5 года до 18 лет колонии

Обвиняемые в убийстве 17-летнего парня в Челябинске получили от 4,5 года до 18 лет колонии. Об этом сообщили в региональном главке СК .

Речь идет о конфликте в апреле 2023 года из-за публикации в Сети. Как сообщило РИА «Новости», две компании встретились у торгово-развлекательного центра «Космос». Один из обвиняемых несколько раз ударил жертву и убежал. Вечером две компании молодых людей снова встретились у ТРЦ. Обвиняемые кинулись в сторону оппонентов, кидая в них камни и палки. Подсудимый догнал одного убегающих подростков, избил его и ударил ножом. Юноша скончался на месте.

«Приговором суда четверым гражданам Таджикистана за убийство и совершение хулиганских действий назначено наказание от 9,5 до 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого и общего режимов», — указали в ведомстве.

Остальных фигурантов дела отправят в колонию общего режима на срок от 4,5 до 5,5 года. В пользу родственников погибшего со всех четверых осужденных взыскали компенсацию за моральный вред на 1,25 миллиона рублей.