«Страусиная позиция» не работает. Челябинские власти раскритиковали после убийства в Коркине

Ответственность за произошедшее в Коркине лежит на властях Челябинской области. На это в Telegram-канале указал депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его мнению, регионом не просто не стараются управлять, а даже не пытаются делать вид, что управляют.

«Типа „как-нибудь само“. Сам по себе уберется мусор из дворов, сам по себе начнется отопительный сезон, сами по себе отрегулируются межнациональные отношения и миграционная политика. Максимум, что могут сделать чиновники в регионе, — провести еще пару фестивалей и форумов, чтобы освоить деньги», — написал парламентарий.

Бурматов подчеркнул, что такая «страусиная позиция» больше не работает.

Вечером 23 ноября в Коркине обнаружили тело женщины-таксиста. В убийстве заподозрили 17-летнего выходца из местного цыганского табора. После этого в городе прошли погромы, в ходе которых подожгли несколько автомобилей и два дома.