Мигрантов-нелегалов из Азии, Латинской Америки и Северной Африки поймали в Подмосковье

Во время рейда в Подмосковье полицейские задержали 96 мигрантов-нелегалов

Правоохранители во время рейда в подмосковной деревне Коледино задержали 96 нелегальных трудовых мигрантов. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«По итогам рейда к административной ответственности привлечены 96 трудовых мигрантов из стран Азии, Латинской Америки и Северной Африки», — сказала она.

В отношении части задержанных составили 46 протоколов за нарушение режима пребывания в России, а также 96 — за незаконную трудовую деятельность. Каждого нарушителя оштрафовали на пять тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы государства.

Сейчас полицейские проводят дополнительные мероприятия для привлечения к ответственности работодателей, позволившим сотрудникам незаконно работать.

Ранее в московском хостеле задержали более 370 мигрантов. Их передали полицейским для оформления протоколов о нарушениях.