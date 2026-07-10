Мигрантам, изнасиловавшим девушку во Владивостоке, увеличили срок до 8,5 года
В Приморском крае осужденным за изнасилование троим иностранцам увеличили срока заключения до 8,5 года. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Преступление произошло в июне 2024 года у кафе в районе бухты Лазурная во Владивостоке. Четверо мигрантов, угрожая ножом, надругались над девушкой.
Злоумышленники пытались скрыться за границей, но их задержали. Один из обвиняемых умер до начала судебного процесса.
В мае 2025 года троих фигурантов приговорили к 5-5,5 года колонии. Прокуратура несколько раз оспаривала приговор в различных инстанциях.
В итоге апелляционный суд согласился с доводами надзорного ведомства о несправедливости наказания. Теперь каждый из осужденных проведет в колонии общего режима восемь лет и шесть месяцев.
Приговор уже вступил в законную силу.
Ранее жителя Кемерова заподозрили в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки. Городской суд отправил мужчину под стражу до 27 августа.