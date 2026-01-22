Мигранта отправили в колонию на 9 лет за подкуп сотрудника ФСБ в Якутии

Иностранный гражданин попытался дать сотруднику ФСБ в Якутске взятку, чтобы получить российское гражданство. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Весной 2025 года мужчине запретили въезд в Россию. Мигрант предложил правоохранителю ремонт квартиры на сумму не менее 1,2 миллиона рублей в обмен на получение гражданства и прекращение возбужденного уголовного дела.

Сотрудник ФСБ отказался от взятки, преступника задержали. Суд приговорил мигранта к девяти годам тюрьмы и штрафу в 6,4 миллиона рублей.

Ранее в коррупции обвинили экс-губернатора Рязанской области и бывшего сенатора Николая Любимова. По версии следствия, общая сумма полученных им взяток составила более 270 миллионов рублей. Самая крупная из них предназначалась за назначение на пост вице-губернатора и общее покровительство

Басманный суд Москвы отправил бывшего чиновника под стражу.