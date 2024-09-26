Мигрант зарезал соотечественника в Новой Москве

Столичные полицейские задержали гражданина Таджикистана, зарезавшего своего соотечественника в лесном массиве на территории Новой Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГСУ СК России.

Следователь возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье об убийстве.

«22 сентября 2024 года фигурант, находясь в лесном массиве на территории Новой Москвы, в ходе словесного конфликта нанес не менее трех ножевых ранений своему знакомому», — сообщили в СК.

Жертва нападения скончалась на месте от полученных ран.

Следователи московского СК совместно с оперативными сотрудниками полиции задержали подозреваемого в одном из аэропортов Подмосковья. Ему уже предъявили обвинение. Следствие будет ходатайствовать об избрании иностранцу меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее следователи опубликовали кадры с места обнаружения тела похищенной и зарезанной женщины в городе Балаково Саратовской области.