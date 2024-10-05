Мигрант домогался до девочки в лифте в Красногорске Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал Следственного комитета.
В ведомстве отметили, что по факту случившегося возбудили уголовное дело, главе СК Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования. Подозреваемого уже задержали.
Происшествие случилось в поселке Ильинское-Усово городского округа Красногорск, мигрант находился в лифте с несовершеннолетней пассажиркой и там совершил преступление «против половой неприкосновенности» девочки.
Ранее мигранты избили молодого мужчину в Санкт-Петербурге. Как выяснили следователи, в этом могут быть замешаны молодежные банды, состоящие из иностранцев. Они собираются и толпой нападают на петербуржцев.
В Финляндии остановили футбольный матч из-за оскорблений российских спортсменов
«Химки» вышли в плей-офф Кубка России по футболу
Свыше 60 тысяч жителей Химок вакцинировались от гриппа в сентябре
Мигрант в Красногорске совратил ребенка в лифте
Более 80 украинцев сдались в плен за прошедшую неделю
Еще одна молодая семья получила жилье в Химках по льготной программе
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте