Мигрант в Красногорске совратил ребенка в лифте

Мигрант домогался до девочки в лифте в Красногорске Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал Следственного комитета.

В ведомстве отметили, что по факту случившегося возбудили уголовное дело, главе СК Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования. Подозреваемого уже задержали.

Происшествие случилось в поселке Ильинское-Усово городского округа Красногорск, мигрант находился в лифте с несовершеннолетней пассажиркой и там совершил преступление «против половой неприкосновенности» девочки.

Ранее мигранты избили молодого мужчину в Санкт-Петербурге. Как выяснили следователи, в этом могут быть замешаны молодежные банды, состоящие из иностранцев. Они собираются и толпой нападают на петербуржцев.