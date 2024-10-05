Собирающиеся группами мигранты нападают на жителей Санкт-Петербурга. Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела об избиении иностранцами молодого мужчины, об этом написала пресс-служба ведомства.
В Сети появилось видео, на котором группа мигрантов избивает молодого петербуржца. По информации СК, в Санкт-Петербурге снова появились молодежные банды, состоящие из мигрантов.
По факту избиения человека группой лиц СК возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство».
Накануне стало известно о нелегальном детском саде для детей мигрантов, организованном на востоке Москвы. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Банды мигрантов терроризировали жителей Санкт-Петербурга.
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