Мигрант в аэропорту Домодедово приставал к несовершеннолетним девочкам. СК возбудил дело

Бастрыкин затребовал доклад по делу о мигранте в аэропорту Домодедово

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела в отношении мигранта, пристававшего к несовершеннолетним девочкам в аэропорту Домодедово. Мужчина также оскорбил подростков по национальному признаку, сообщил информационный центр СК России.

По данным ведомства, мигрант нападал на сотрудников аэропорта. В защиту фигуранта дела выступили члены узбекской диаспоры, а охранника, который пресек действия мужчины, уволили.

«Следственными органами регионального подразделения СК России по данному факту возбуждено уголовное дело», — отметили в пресс-службе СК.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности главы СК по Московской области доложить о ходе расследования.

Уже в январе в Московской области начнут действовать ограничения на прием на работу трудовых мигрантов, заявил губернатор Андрей Воробьев. Он объяснил, что решение вызвано необходимостью обеспечить безопасность жителей Подмосковья, не нанеся при этом ущерба экономике.