Мигрант угрожал ножом воспитателю детсада в Калуге

Мужчина угрожал расправой воспитателю детского сада в Калуге. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял уголовное дело на контроль, сообщила пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, уроженец одной из среднеазиатский республик с ножом ворвался в детский сад, куда ходит его сын. Мужчина стал угрожать воспитателям расправой.
Правоохранители установили, что подозреваемый получил гражданство России в 2017 году. Уголовное дело завели статье «Угроза убийства или причинением тяжкого вреда здоровью». Кроме того, проводится проверка законности получения мужчины российского паспорта.