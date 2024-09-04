Мигрант стал фигурантом дела за приставания к жительнице Истры

Председателю Следственного комитета Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту хулиганских действий иностранца в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Мигрант преследовал жительницу Истры и делал ей непристойные предложения. СК возбудил уголовное дело во статье «Хулиганство». Доклад о ходе расследования подготовит исполняющий обязанности руководителя ГСУ по Московской области Ярослав Яковлев. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате СК.

По данным Telegram-канала «Русская община», мигрант, несмотря на отказ жительницы Истры от ухаживаний, встречал ее после работы, давал волю рукам и делал пошлые предложения.

Ранее неизвестный мужчина домогался до двух девушек в сквере Героев-Ижорцев в Санкт-Петербурге. Он напал на одну из них со спины, схватил за грудь и повалил на землю. Петербурженка вырвалась и обратилась в полицию. Через некоторое время мужчина начал домогаться до другой девушки, которая сидела в сквере на скамейке. Пострадавшая также заявила в полицию.