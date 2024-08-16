Неизвестный мужчина домогался девушек в сквере в Петербурге

МВД Петербурга разыскивает мужчину, который приставал к девушкам в сквере

Неизвестный напал на двух девушек в сквере Героев-Ижорцев в Санкт-Петербурге. Они пожаловались в полицию. Правоохранители объявили мужчину в розыск, сообщила «Фонтанка» .

Обе пострадавшие обратились в полицию 14 августа. Сначала мужчина набросился со спины на 32-летнюю девушку. Он схватил ее за грудь и попытался повалить на землю, но та вырвалась.

Через час неизвестный нашел новую цель — 18-летнюю девушку, которая сидела на скамейке в сквере Героев-Ижорцев. Он также схватил ее за грудь, а потом полез под юбку.

Пострадавшие обратились в 55-й отдел полиции Колпинского района. Они описали нападавшего как мужчину 50-55 лет ростом 170-175 сантиметров в темных спортивных штанах и кофте с логотипом Kappa. Правоохранители объявили его в розыск.

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