Мигрант попытался изнасиловать жительницу Домодедова. СК возбудил дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении иностранца, который попытался изнасиловать девушку в Домодедове. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Мигрант долгое время преследовал местную жительницу и оказывал ей знаки внимания. По версии следствия, мужчина 30 сентября вломился в дом к девушке, повалил на кровать и попытался изнасиловать. Россиянка оказала сопротивление, выбежала из квартиры и позвала на помощь.

СК установит все обстоятельства произошедшего.

Ранее иностранный гражданин приставал к школьницам на улицах и в магазинах Орехово-Зуева. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя подмосковного главка Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования. По данным следствия, мигрант совершал развратные действия в отношении как минимум четырех девушек.