Мигрант попытался изнасиловать жительницу Домодедова. СК возбудил дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении иностранца, который попытался изнасиловать девушку в Домодедове. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Мигрант долгое время преследовал местную жительницу и оказывал ей знаки внимания. По версии следствия, мужчина 30 сентября вломился в дом к девушке, повалил на кровать и попытался изнасиловать. Россиянка оказала сопротивление, выбежала из квартиры и позвала на помощь.
СК установит все обстоятельства произошедшего.
Ранее иностранный гражданин приставал к школьницам на улицах и в магазинах Орехово-Зуева. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя подмосковного главка Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования. По данным следствия, мигрант совершал развратные действия в отношении как минимум четырех девушек.
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