Глава СК потребовал доклад по делу о развратных действиях мигранта в Орехово-Зуеве

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от исполняющего обязанности руководителя подмосковного главка Ярослава Яковлева представить доклад по делу о мигранте, пристававшем к школьницам на улицах и в магазинах Орехово-Зуева. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным следствия, в органы обратились уже четыре пострадавшие, но мужчину никто не ищет. Следственный комитет возбудил дело о развратных действиях.
Ранее Бастрыкин поручил доложить о расследовании аналогичных происшествий в Пензе и аэропорту Домодедово. В последнем случае дело дошло до увольнения охранника, который пресек незаконные действия.