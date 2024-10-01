Глава СК потребовал доклад по делу о развратных действиях мигранта в Орехово-Зуеве

Бастрыкин потребовал доклад о мигранте, пристававшем к детям в Орехово-Зуеве

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от исполняющего обязанности руководителя подмосковного главка Ярослава Яковлева представить доклад по делу о мигранте, пристававшем к школьницам на улицах и в магазинах Орехово-Зуева. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в органы обратились уже четыре пострадавшие, но мужчину никто не ищет. Следственный комитет возбудил дело о развратных действиях.

Ранее Бастрыкин поручил доложить о расследовании аналогичных происшествий в Пензе и аэропорту Домодедово. В последнем случае дело дошло до увольнения охранника, который пресек незаконные действия.

Кроме того, в Саратовской области мигранты пытались посадить двух девочек в машину, одну из них даже удерживали. Следователи также возбудили дело.