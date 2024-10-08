Мигрант изнасиловал 11-летнюю девочку в Москве

СК: в Москве изнасиловавшего девочку мигранта задержали и отправили в СИЗО

В Москве уроженец Кыргызстана напал на 11-летнюю девочку на детской площадке в парке и изнасиловал ее. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба столичного ГСУ СК России.

«Обвиняемый, находясь на территории парка, вблизи детской площадки на Пролетарском проспекте в городе Москве, напал на ранее незнакомую 11-летнюю девочку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», — уточнило ведомство.

Нападавшего задержали. Им оказался гражданин Киргизской Республики. Ему предъявили обвинение по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Обвиняемого арестовали, отправив в СИЗО на время расследования. Его также проверят на причастность к совершению аналогичных преступления на территории Москвы.

Обвиняемый официально работал дворником в районе Царицыно, сообщила «Российская газета». По словам соседей родителей пострадавшего ребенка, мигрант мог спланировать нападение заранее.

Ранее в Челябинской области приговорили к колонии строго режима четверых подростков, похитивших мигранта для издевательств.