Место убийства женщины в Сибири попало на видео

Появились кадры с места убийства женщины и мужчины в Ачинске

В городе Ачинск Красноярского края мужчина совершил двойное убийство, жертвами стали бывшая жена и ее новый возлюбленный. Кадры нападения появились в распоряжении 360.ru.

Тела 31-летней женщины и 45-летнего мужчины обнаружили во дворе дома 3-го Привокзального микрорайона. На видео можно заметить, как мужчина догнал женщину во дворе дома, нанес смертельные ножевые удары и убежал в сторону.

Перед этим он также несколько раз ударил ножом нового сожителя бывшей жены. В СК отмечали, что потерпевшие скончались на месте от полученных ранений.